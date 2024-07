Gisteren riepen in ons nieuws enkele buurtbewoners de politie op om extra te patrouilleren in de buurt van de Moeskroenstraat in Menen. Jongeren hadden vanuit het Franse Halluin - niet voor het eerst - vuurpijlen afgeschoten in de richting van de woonhuizen.

"Deze zomer hebben ze al vuilnisbakken in brand gestoken. Of ze leggen winkelwagentjes van de Match in het midden op de straat, om ze dan ook in brand te steken", getuigde buurtbewoonster Kimberly Coolsaet. Ook gisteravond hebben ze opnieuw vuurwerk afgeschoten.