Het Plantjesweekend is een actie voor Kom op tegen Kanker. Tijdens het derde weekend van september zetten duizenden vrijwilligers zich in om zoveel mogelijk azalea’s te verkopen over heel Vlaanderen. Een plantje kost 8 euro. Met de opbrengst investeert Kom op tegen Kanker in kankerpreventie, onderzoek naar doeltreffendere behandelingen en betere zorg voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Het Plantjesweekend vindt dit jaar voor de 30ste keer plaats op 13, 14 en 15 september. Het werd voor het eerst georganiseerd in 1995.

Het Vrijzinnigencentrum Mozaïek is het zenuwcentrum van het plantjesweekend in Kortrijk. Van hieruit worden 12500 Azalea’s verdeeld. En dat is een record.