Paus Franciscus heeft de voormalige bisschop van Brugge nu tot de lekenstaat teruggebracht. "We hopen dat deze laïcisering slachtoffers van misbruik mag helpen in hun verwerkingsproces van het misdrijf dat hen en hun naasten zo diep voor het leven tekent," schrijven de bisschoppen.

Vangheluwe werd gisteren zelf op de hoogte gebracht van de maatregel. Hij kan door zijn laïcisering voortaan in principe gaan waar hij wil. Met de abdij waar hij woont, is afgesproken dat hij er verder in afzondering kan verblijven. De bisschoppen hebben erop aangedrongen dat hij dat effectief doet. Vangheluwe zal dat ook doen, hij vraagt zelf om te mogen verblijven in een bezinningsoord om er "te bidden en boete te doen, zonder verder contact met de buitenwereld."