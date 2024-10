Sinds de opening in 2004 heeft het Passchendaele Museum een indrukwekkende groei doorgemaakt. Van de regionale erkenning in 2008 tot de uitbreiding in 2013 met een ondergronds parcours, gereconstrueerde loopgraven en een authentieke Amerikaanse noodwoning.

Dit jaar ging een eerste fase van de museumvernieuwing door met de opening van de belevingsexpo ‘Passchendaele 1917’ en de zaal ‘Echoes of War’. Komend najaar staat het museum opnieuw voor ingrijpende veranderingen.