Pianist en componist Jef Neve schreef een passend muziekstuk voor de beelden die de oorlogsgruwel weergeven. En gisteravond speelde hij de compositie ook live, een beklijvend moment. Jef Neve: "Het was voor mij heel belangrijk als componist om de juiste emoties erin te leggen om het verhaal te ondersteunen, maar vooral ook om te laten voelen hoe onmenselijk zo’n absurde slag, zoals die hier in Passendale is geweest."



De hele vernieuwingsoperatie kost zowat 400.000 euro, waarvan meer dan de helft betaald is door Westtoer, Toerisme Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde Toerisme: "Het is een goede investering en beleving die iedereen hier moet ervaren. ‘Nooit meer oorlog’ hebben we gezegd, en als je deze tentoonstelling hebt gezien hebt, dan stemt dat nog altijd tot nadenken."