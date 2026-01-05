“De vele positieve reacties op de vernieuwing doen deugd en bevestigen dat we de juiste keuzes hebben gemaakt”, zegt Joachim Jonckheere, voorzitter van het Passchendaele Museum. “Het is bijzonder waardevol om te zien hoe zowel internationale als lokale bezoekers het museum blijven omarmen.”

Van de bezoekers kwam 44% uit België, 36% uit het Verenigd Koninkrijk en 11% uit Nederland. Ook de lokale betrokkenheid blijft groot: meer dan 1.600 inwoners van Zonnebeke maakten in 2025 (opnieuw) kennis met het vernieuwde museum.