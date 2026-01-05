Passchendaele Museum Zonnebeke
Het Passchendaele Museum in Zonnebeke kijkt tevreden terug op 2025. Met meer dan 107.000 bezoekers was het een recordjaar, mede dankzij de recente museumvernieuwing en de eerste winteropening. Zowel lokale bezoekers als internationale toeristen toonden zich enthousiast over de vernieuwde tentoonstellingen.
Het Passchendaele Museum heeft in 2025 een opmerkelijk bezoekersaantal bereikt: 107.035 mensen ontdekten het vernieuwde museum in Zonnebeke. De grondige herinrichting, met een meer chronologische opstelling, interactieve elementen en een heldere verhaallijn, viel bij het publiek in de smaak.
“De vele positieve reacties op de vernieuwing doen deugd en bevestigen dat we de juiste keuzes hebben gemaakt”, zegt Joachim Jonckheere, voorzitter van het Passchendaele Museum. “Het is bijzonder waardevol om te zien hoe zowel internationale als lokale bezoekers het museum blijven omarmen.”
Van de bezoekers kwam 44% uit België, 36% uit het Verenigd Koninkrijk en 11% uit Nederland. Ook de lokale betrokkenheid blijft groot: meer dan 1.600 inwoners van Zonnebeke maakten in 2025 (opnieuw) kennis met het vernieuwde museum.
Tijdelijk gesloten
Momenteel is het museum tijdelijk gesloten voor onderhoud. Er worden momenteel schilderwerken uitgevoerd, vitrines gepoetst en kleine opknapwerken gedaan. Ook worden updates doorgevoerd op basis van feedback van bezoekers.
Op 1 februari opent het museum opnieuw de deuren en kunnen bezoekers het verhaal van de Eerste Wereldoorlog opnieuw beleven tijdens een rondleiding, lezing, evenement of herdenking.