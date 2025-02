De vrouw slaagde op 13 januari 2024 voor het examen maar stapte naar de tuchtrechtbank nadat de fraude van twee afdelingsprocureurs aan het licht kwam. Bij haar ondervraging verklaarde V.B. dat zij de casus van het examen op voorhand had gekregen van advocaat-generaal C.B. , maar dat ze daar nooit om had gevraagd. Ze wou alleen wat informatie over de infosessie. Tijdens het examen merkte ze dat de casus effectief gelijklopend was en dat deze voorkennis haar ‘geholpen’ had.