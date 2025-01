De Gentse advocaat-generaal gaf als lid van de examencommissie de opgave vooraf aan een advocaat-stagiair, die de zoon is van een afdelingsprocureur in Brugge en een rechter in Ieper. Ook de afdelingsprocureur van Ieper gaf later toe dat hij van de advocaat-generaal de casus van het examen kreeg en erover sprak met zijn dochter, die deelnam aan het examen.

Uiteindelijk werden de vier magistraten geschorst en moet de tuchtrechtbank in Gent nog oordelen. Voor de afdelingsprocureur van Ieper vroeg het openbaar ministerie eerder zijn ontslag, maar de tuchtrechtbank spreekt zich daar nog niet over uit.