In het drinkwater in heel Vlaanderen is trifluorazijnzuur, ofwel TFA, aangetroffen. Dat blijkt uit nieuwe metingen van De Watergroep. Opvallend: de waarden zijn in onze provincie het hoogst, tot 8,3 microgram. Hoe gevaarlijk TFA precies is, is nog onduidelijk, maar volgens toxicoloog Jan Tytgat is het niet nodig om paniekvoetbal te spelen.