6°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge Ieper

Over­be­vol­king in gevan­ge­nis­sen neemt ver­der toe

Gevangenis brugge

De overbevolking in de Belgische gevangenissen neemt opnieuw toe. Volgens de meest recente update zijn er momenteel 585 gedetineerden die op de grond moeten slapen. Dat zijn er 55 meer dan bij de vorige telling eind januari.

De stijging situeert zich vooral in de Franstalige gevangenissen (+34), gevolgd door de Nederlandstalige (+3) en de Brusselse instellingen (+3). Het aantal grondslapers geldt binnen Justitie als een belangrijke graadmeter voor de druk op het gevangenissysteem. In Brugge zijn er 26 grondslapers, in Ieper 24.

Maatregelen nodig

Een stijging die volgens vakbondsman Robby De Kaey (ACOD) toont dat de federale regering verder maatregelen moet nemen om de overbevolking aan te pakken. Vorige week werd beslist tot een allesomvattende aanpak om meer geïnterneerden buiten de gevangenis op te vangen.

Beetje van beide

Maar voorlopig is er nog geen uitgewerkt akkoord over de maatregelen die de instroom moeten afremmen. "Minister Annelies Verlinden wil werken met strafkorting, terwijl MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil inzetten op enkelbanden via de gratieregeling. Ik denk dat het een beetje van beide zal moeten zijn om tot een goed resultaat te komen. Met een van de twee gaan we er niet komen."

De vakbond pleit voor "witte rook" en wijst erop dat de huidige overbevolking nog steeds zorgt voor moeilijkheden binnen de gevangenismuren.

2026-01-18 - 701_N_geweldMETSVO_20260118102340.mp4 - zMqgwvZJx_0.jpg
Nieuws

Vier cipiers gewond bij agressie in gevangenis Brugge: “Overbevolking en gebrek aan steun maken het onhoudbaar”

"Met een van de twee maatregelen gaan we er niet komen."

Robby De Kaey
De redactie
Gevangenis Brugge Gevangenis Ieper

Meest gelezen

Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Smartphone gsm auto

Kwart van Belgische bestuurders stuurt of leest al rijdend berichten
Krijtactie brandweer

Brandweer maakt stoepkrijtacties in centrum Brugge niet meer schoon
Gemeenteraad Middelkerke

Drie edities van ‘Meerjarenplan on tour’ in Middelkerke uitgesteld door politieke situatie
99fff963 02f0 44a5 932c 20c3c567708b

Kevin Meerschaert vervangt Simon Vandendriessche in gemeenteraad Avelgem
Transmigranten boot illustratie

Dit jaar al twee oversteekpogingen met kleine boten in West-Vlaanderen
Zwembad

Veurne zet volgende stap richting nieuw zwembad
Aanmelden