De overbevolking in de Belgische gevangenissen neemt opnieuw toe. Volgens de meest recente update zijn er momenteel 585 gedetineerden die op de grond moeten slapen. Dat zijn er 55 meer dan bij de vorige telling eind januari.
De stijging situeert zich vooral in de Franstalige gevangenissen (+34), gevolgd door de Nederlandstalige (+3) en de Brusselse instellingen (+3). Het aantal grondslapers geldt binnen Justitie als een belangrijke graadmeter voor de druk op het gevangenissysteem. In Brugge zijn er 26 grondslapers, in Ieper 24.
Maatregelen nodig
Een stijging die volgens vakbondsman Robby De Kaey (ACOD) toont dat de federale regering verder maatregelen moet nemen om de overbevolking aan te pakken. Vorige week werd beslist tot een allesomvattende aanpak om meer geïnterneerden buiten de gevangenis op te vangen.
Beetje van beide
Maar voorlopig is er nog geen uitgewerkt akkoord over de maatregelen die de instroom moeten afremmen. "Minister Annelies Verlinden wil werken met strafkorting, terwijl MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil inzetten op enkelbanden via de gratieregeling. Ik denk dat het een beetje van beide zal moeten zijn om tot een goed resultaat te komen. Met een van de twee gaan we er niet komen."
De vakbond pleit voor "witte rook" en wijst erop dat de huidige overbevolking nog steeds zorgt voor moeilijkheden binnen de gevangenismuren.
