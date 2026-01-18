De stijging situeert zich vooral in de Franstalige gevangenissen (+34), gevolgd door de Nederlandstalige (+3) en de Brusselse instellingen (+3). Het aantal grondslapers geldt binnen Justitie als een belangrijke graadmeter voor de druk op het gevangenissysteem. In Brugge zijn er 26 grondslapers, in Ieper 24.

Maatregelen nodig

Een stijging die volgens vakbondsman Robby De Kaey (ACOD) toont dat de federale regering verder maatregelen moet nemen om de overbevolking aan te pakken. Vorige week werd beslist tot een allesomvattende aanpak om meer geïnterneerden buiten de gevangenis op te vangen.

