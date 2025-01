"Het kunstwerk is, zoals je ziet, op", vertelt burgemeester van Knokke-Heist Cathy Coudyser.

"Het wordt nu afgebroken en we hebben de opdracht gegeven aan de commissie beelden in de stad om samen met experts te zoeken naar een nieuw voorstel voor een duurzaam kunstwerk op deze toch wel unieke locatie." - Het kunstwerk is al eens gerenoveerd of toch een deel daarvan, waarom kan dat nu niet meer? "Welja, het is al eens gerenoveerd maar het is een kunstwerk met een stalen frame en houten strandcabines, zo zijn die nu eenmaal in Knokke-Heist en aan de kust. We hebben moeten vaststellen dat het geen duurzaam materiaal is om hier in weer en wind, in zomer- en winterperiodes te staan."