De Fransman Léo Marin is aangesteld als curator van de negende Triënnale Beaufort, die in 2027 zal plaatsvinden. Zijn aanstelling is bevestigd door de Raad van Bestuur van Westtoer en de burgemeesters van de kustgemeenten. Marin wordt zo de eerste internationale curator van de Triënnale Beaufort, die voor de vierde keer wordt georganiseerd door het provinciale toerismeagentschap Westtoer.
De kandidatuur van Léo Marin werd uit 48 inzendingen geselecteerd door een jury van vertegenwoordigers van hedendaagse kunstmusea, toeristische organisaties en Westtoer. "De jury koos Léo Marin voor zijn concept A Shared Horizon, dat hij met overtuiging verdedigde. Het biedt een vernieuwde visie op wat een Triënnale Beaufort kan zijn, met een artistieke benadering die geworteld is in de kuststreek, doordrongen van lichtheid en optimisme, zonder ooit aan kwaliteit in te boeten," verklaart Mieke Dumont, coördinator van Triënnale Beaufort bij Westtoer.
"Het idee achter de horizon is eenvoudig, maar poëtisch en toegankelijk voor een breed publiek. Marin stelt een sterk formaat, gedurfde artistieke keuzes en een coherent totaalconcept voor de tentoonstelling voor. Zijn benadering is doordrenkt met hoop, kleur, positiviteit en een zekere vreugde, zonder ooit te vervallen in goedkope of decoratieve kunst."
1,7 miljoen bezoekers in 2024
In de komende maanden zal de curator, samen met de kustgemeenten, verkennende bezoeken afleggen om de locaties te identificeren en vast te leggen. De selectie van de kunstenaars wordt in september 2026 bekendgemaakt. Léo Marin, onafhankelijk curator en kunstcriticus: “Toen ik nadacht over een concept voor de organisatie van Triënnale Beaufort, viel mij vooral op dat verschillende gemeenschappen, steden en plaatsen, allemaal gelegen langs de Kust, samenkwamen om een gedeeld effect te creëren dat hen allemaal zou verbinden om iets te creëren dat groter is dan henzelf door samen te werken."
"A Shared Horizon is de naam van deze gedeelde toekomst, opgevat als een experiment waarin kunst een actieve rol speelt: het katalyseert de collectieve verbeelding, bekijkt onze plaats in de wereld en moedigt ons aan om samen na te denken over de toekomst. Elk werk is een uitnodiging om deel te nemen aan deze gedeelde projectie.”
Tijdens de vorige editie in 2024 trok Beaufort 1,7 miljoen bezoekers naar de kust.
"Sinds 2003 is Beaufort uitgegroeid tot een belangrijke aanwinst voor het culturele toerisme aan de Kust, met een internationale reputatie.