De kandidatuur van Léo Marin werd uit 48 inzendingen geselecteerd door een jury van vertegenwoordigers van hedendaagse kunstmusea, toeristische organisaties en Westtoer. "De jury koos Léo Marin voor zijn concept A Shared Horizon, dat hij met overtuiging verdedigde. Het biedt een vernieuwde visie op wat een Triënnale Beaufort kan zijn, met een artistieke benadering die geworteld is in de kuststreek, doordrongen van lichtheid en optimisme, zonder ooit aan kwaliteit in te boeten," verklaart Mieke Dumont, coördinator van Triënnale Beaufort bij Westtoer.

