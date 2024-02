De bacheloropleiding Digital Arts en Entertainment, aan Howest in Kortrijk is al meerdere keren uitgeroepen tot beste game-opleiding ter wereld. Met de nieuwe praktijkgerichte masteropleiding wil de hogeschool het voortouw blijven nemen, ook op vlak van artificiële intelligentie. De studies omvatten technische vaardigheden die universiteiten niet aanbieden. Vijf jaar geleden lanceerde Howest ook al eens een professionele masteropleiding rond duurzaam energiemanagement, samen met een hogeschool in Groningen.