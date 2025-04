't Stil Ende is gebaggerd: de diensten hebben 30 centimeter slib verwijderd waardoor het water nu helderder is en meer zuurstof bevat. Dat is ook beter voor de zwanen, die er nu opnieuw zitten.

In totaal gaat het om veertien zwanen. Eén van hen is rebel Houdini. De zwaan zat aan het Wijngaardplein, maar ontsnapte regelmatig om op wandel te gaan in de binnenstad. Hij zat daardoor in quarantaine. Nu hoopt de stad dat hij aan 't Stil Ende niet zo snel zal ontsnappen.