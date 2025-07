Ook de stad zelf ondernam verschillende acties om de zwanenpopulatie te ondersteunen. “Enerzijds hebben we op drukke plaatsen zwarte doeken geplaatst om de nesten af te schermen. Daarnaast hebben we kuikenmeel gegeven en houten loopplanken voorzien”, zegt schepen van Openbaar Domein Franky Demon. “Bij evenementen zoals de triatlon en Urban Swim verplaatsten we het ponton zodat de nesten met rust werden gelaten. En we kregen ook veel hulp van de bootjesmannen: zij signaleren nesten en varen trager in de buurt.”

Maar niet alleen de stadsdiensten en rederijen speelden een rol. Ook de Bruggeling zelf toonde veel betrokkenheid. “Wat mij het meest heeft ontroerd, was de reactie van gewone inwoners”, zegt Demon. “Als ze jonge zwaantjes zagen of onregelmatigheden merkten, namen ze meteen contact op met onze diensten.”