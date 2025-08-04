Zo’n 70 zwanen kunnen daardoor veilig verblijven en zwemmen bij het Wijngaardplein. De afbakening gebeurde in overleg met de uitbaters van de bootjes, die hun traject licht hebben aangepast zodat de dieren voldoende ruimte krijgen. Het stadsbestuur benadrukt dat de zwanen dagelijks aangepast voedsel krijgen en roept voorbijgangers op de dieren niet bij te voederen.