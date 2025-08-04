25°C
Brug­ge beschermt zwa­nen tegen blauw­al­gen met vei­li­ge zwemzone

107 BB LINKS zwanenbrugge METSVO

In Brugge is een veilige zwemzone ingericht voor de zwanen op de Reien. Daarmee wil de stad de dieren beschermen tegen schadelijke blauwalgen die op sommige plaatsen in het water werden vastgesteld.

Op de Reien in Brugge zijn de voorbije dagen hoge concentraties blauwalgen gemeten, vooral ter hoogte van de Coupure, de Groenerei en de Sint-Annarei. Omdat de stoffen ook schadelijk kunnen zijn voor de zwanen, heeft de brandweer een drijvende dam geplaatst.

Aangepast traject bootjes

Zo’n 70 zwanen kunnen daardoor veilig verblijven en zwemmen bij het Wijngaardplein. De afbakening gebeurde in overleg met de uitbaters van de bootjes, die hun traject licht hebben aangepast zodat de dieren voldoende ruimte krijgen. Het stadsbestuur benadrukt dat de zwanen dagelijks aangepast voedsel krijgen en roept voorbijgangers op de dieren niet bij te voederen.

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Blauwalgen Brugse zwanen Brugse Reitjes

