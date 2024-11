In Knokke-Heist zijn vanmorgen tientallen vrouwen komen kijken of er nog handtassen van hen zijn achtergebleven in de failliete tweedehandsboetiek in de Lippenslaan. Twee maanden geleden is daar ingebroken, maar de verzekering was niet in orde en de zaak ging uiteindelijk failliet. Heel wat klanten voelen zich nu bedrogen, want veel spullen zijn er niet meer.