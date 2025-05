Ook voor E.W., de vrouw van Y.S., vraagt het openbaar ministerie haar ontslag. "Vanuit het perspectief van ouder is het begrijpelijk wat er gebeurd is. Maar vanuit het standpunt van magistraat staat de inbreuk vast", klinkt het in het pleidooi van de procureur. "Jij bent rechter en moet oordelen over anderen, dus dat maakt dat het ontslag hier aangewezen is."