De procureur-generaal in Gent start een tuchtonderzoek tegen twee West-Vlaamse magistraten en een Gentse advocaat-generaal. Die was vroeger ook aan de slag in Brugge. De advocaat-generaal is lid van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) en zou de vragen voor het magistratenexamen hebben doorgespeeld aan een kandidaat, de zoon van de twee West-Vlaamse magistraten. Tegen de advocaat-generaal loopt ook een strafrechterlijk onderzoek.