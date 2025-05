De kandidaat en het jurylid hadden volgens de HRJ de fraude toegegeven in een gesprek met de overige leden van de examencommissie. Ook J.L., de afdelingsprocureur van Ieper, gaf later toe dat hij van C.B. de casus van het examen kreeg en erover sprak met zijn dochter, die deelnam aan het examen. Later bleek ook een Brugse parketjuriste voorkennis gehad te hebben.

De HRJ had het dossier overgemaakt aan de Gentse procureur-generaal met de vraag een strafrechtelijk onderzoek en een tuchtprocedure op te starten. Het strafonderzoek verhuisde naar het hof van beroep van Brussel. Op tuchtrechtelijk vlak werden de vier magistraten geschorst en moet de tuchtrechtbank in Gent over hen oordelen, omdat die alleen zware tuchtstraffen kan opleggen.