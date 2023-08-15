22°C
Nieuws
Oostende Knokke-Heist

Oos­tends mis­daad­au­teur Piet Bae­te naar recht­bank over pla­gi­aat in serie Knok­ke Off

Misdaadauteur Piet Baete eist dat de tv-serie Knokke-Off van het scherm verdwijnt. De Oostendenaar zegt dat de serie gebaseerd is op een van zijn boeken.

De serie Knokke Off (met onder meer Pommelien Thijs en Willem De Schryver in de hoofdrollen) speelt zich af in Knokke-Heist en gaat over rijke jongeren en hun familie. De verhaallijn in het tweede seizoen is volgens misdaadauteur Piet Baete gebaseerd op zijn boek 'Verzwijg mij niet'. Schrijver van Knokke Off Anthony Van Biervliet ontkent het plagiaat.

Eerdere onderhandelingen met de producent leverden niets op. Daarom stapte Baete naar de rechter. Die doet op 2 oktober een uitspraak. Baete eist dat de serie van antenne verdwijnt. De serie is te zien op VRT MAX en Netflix. Er komt ook een derde seizoen aan.

Knokke off

