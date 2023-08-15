Begin dit jaar raakte bekend dat Baete de makers van 'Knokke Off' beschuldigde van het plagiëren van misdaadroman 'Verzwijg mij niet' uit 2011. Net als de reeks speelt dat boek zich af in Knokke, rond een rijke jongen die een moord pleegt. "Er zijn te veel verhaalelementen, zoals personagebeschrijvingen, plotwendingen of onderlinge relaties, die identiek zijn om nog van toeval te kunnen spreken", stelde Baete toen. De auteur vroeg een gesprek met de VRT en de makers van de reeks, maar hij stapte later naar de rechtbank.

Het productiehuis Dingie moest zich begin september voor de ondernemingsrechtbank verantwoorden en Baete eist een stakingsbevel. Dat zou betekenen dat de serie niet meer uitgezonden mocht worden en ook offline zou gehaald moeten worden. De advocaten van Baete legden een lijst van 73 gelijkenissen voor aan de rechter. Het productiehuis ontkende de beschuldigingen en vroeg een schadevergoeding van Baete wegens "tergend en roekeloos geding".