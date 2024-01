Charlie Dewulf was kandidaat om voor de serie 'Liefdestips aan mezelf' een Kastaar! te winnen in de categorie 'Beste fictiereeks', maar daar trok 'Knokke Off' aan het langste eind. Onder de podcasts mocht Bruggeling Pieterjan Marchand met twee nominaties hopen op een trofee. Toch belandde de Kastaar! niet in zijn handen voor de podcast 'Achter de schermen' of 'De slimste mens: the morning after', maar ging maker van Nerdland Lieven Scheire ermee aan de haal. Winnaars 'Knokke Off' en 'Godvergeten' zijn ook beide genomineerd voor een Ensor. Die prijsuitreiking sluit het filmfestival van Oostende op zaterdag 3 februari af.