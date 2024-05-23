Vandaag start Oostende voor Anker, de stad is vier dagen lang in de ban van maritiem erfgoed. Er zijn elke dag rondvaarten met aangemeerde schepen. Blikvangers zijn onder meer de zeilschepen Milpat, Artemis en Morgenster, en het schip Artic Sunrise van Greenpeace.
Vorige week raakte bekend dat Oostende voor Anker voortaan niet meer jaarlijks zal zijn, maar slechts om de twee jaar.
Het maritieme festival met meer dan honderd historische schepen en bijzondere vaartuigen gooit het in de toekomst over een andere boeg. Toerisme Oostende wil er de hele haven bij betrekken.
De stad verwacht de komende dagen tienduizenden bezoekers. Er liggen nogal wat schepen aangemeerd maar er zijn ook andere activiteiten rond maritiem leven en erfgoed.
Door Oostende voor Anker zijn er wel verkeersmaatregelen: zo zijn onder meer de Visserskaai, de Jozef II-straat en een deel van de Vindictivelaan tijdelijk verkeersvrij gemaakt.
