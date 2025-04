Oostende maakt zich op voor ‘Oostende voor Anker’, het jaarlijkse maritieme festival dat traditioneel duizenden bezoekers naar de kust lokt. Het centrale thema dit jaar is ‘Werken op zee’.

“We willen bedrijven uit de blauwe economie de kans geven om te tonen welke jobs er zijn, want er is veel vraag naar personeel in die sector”, zegt Sofie Proot van Toerisme Oostende. “Tegelijk blijven we ook aandacht geven aan de klassieke scheepvaart en ambachten. De maritieme geschiedenis blijft belangrijk.”