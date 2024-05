De focus op erfgoed bleek inderdaad een succes: intussen lokt Oostende voor Anker elk jaar zowat 200.000 bezoekers. Maar het zeemansbloed kruipt waar het niet gaan kan: In juli mag Hubert Rubbbens meewerken aan de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Niet in een stadion, maar op de Seine in Parijs. “Ik ben daar Chef de Manoeuvre voor het vertrek van de vloot, 150-180 schepen, die op de Seine in Bercy gaan vertrekken richting Trocadero. Dus ik ga dat allemaal in goeie banen moeten leiden. Het is een hele klus, en ik ben als Belg heel fier dat ik dat mag doen.”

Maar eerst dus nog één keer Oostende voor Anker. Dat loopt tot zondag, de komende dagen liggen hier tot bijna 150 schepen aangemeerd.