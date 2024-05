El Galeón is een replica van een 17de-eeuws Spaans galjoen. Meer dan drie eeuwen (16de-18de eeuw) waren de galjoenen de schepen die de hoofdrol speelden in de handels- en culturele routes naar Oost-Indië, Sumatra en Indonesië. Die routes waren de langste en duurden langer dan alle andere in de geschiedenis van de scheepvaart.



'El Galeón' werd in 2009-2010 in Spanje gebouwd. Het schip wordt ook vaak gebruikt als filmset.