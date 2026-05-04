Pieter Hens, Toerisme Oostende: “Het is vooral een keuze die er gekomen is om het evenement te laten groeien. We willen het om de twee jaar doen om het nog iets grootser te maken en nog meer te kunnen investeren. Het moet een evenement worden waar de mensen nog meer naar uitkijken en naar willen toeleven.”

Sowieso veel volk

Sowieso lokt het vierdaagse maritieme evenement Oostende voor Anker al heel wat volk. Vorig jaar kwamen 175.000 bezoekers de 145 klassieke schepen bewonderen. Maar Toerisme Oostende wil het met een schrikkeljaar meer zuurstof geven en verruimen, met ook meer aandacht voor de maritieme toekomst. “We zijn aan het onderzoeken om bijvoorbeeld de Visserijfeesten terug te laten komen en een plaats te geven in het evenement, net als de Zeewijding. Daarnaast zijn er dit jaar al wat initiatieven op Oosteroever, die daar georganiseerd worden. Ook daar zijn we aan het kijken in welke mate we van het evenement nog een groter stadsfestival kunnen maken.”

"Ziel bewaren"

Bezieler Hubert Rubbens startte 25 jaar geleden met Oostende voor Anker. Drie jaar geleden gaf hij het uit handen aan Toerisme Oostende, al blijft hij wel betrokken. Rubbens steunt het verhaal van grotere budgetten, maar hoopt wel dat de ziel bewaard blijft. “Al die schepen komen gratis, die klassieke schepen. En dat is het enige waar ik een beetje bang voor ben: dat Oostende voor Anker een beetje in een hoekje zal geduwd worden. Ik denk dat al de rest wel hun wagonnetje of hun hulpboot mag aanhechten aan onze boot, maar het mag niet zijn dat de anderen ons inhalen, want dan zou het wel eens kunnen dat het voorbij is en dat de klassieke schepen niet meer komen.”