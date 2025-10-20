Waar Hurghada tot nu toe enkel tussen april en oktober bereikbaar was vanuit Oostende, komt daar vanaf dit winterseizoen verandering in. TUI fly biedt voortaan elke maandag een rechtstreekse vlucht aan naar de populaire bestemming aan de Rode Zee, van november tot en met maart.

Tijdens het zomerseizoen blijft de bestaande zaterdagvlucht behouden. De toevoeging van Hurghada aan het winteraanbod betekent een capaciteitsverhoging van 22% in de koudere maanden, onder meer door extra vluchten naar Alicante en Málaga.

