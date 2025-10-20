14°C
Oostende

Oos­ten­de krijgt eer­ste win­ter­vlucht naar Hurg­ha­da: voort­aan jaar door ver­bin­ding met Rode Zee

Tui Hurghada

Voortaan kunnen reizigers het hele jaar door vanuit Oostende rechtstreeks naar Hurghada vliegen. Luchthaven Oostende-Brugge en TUI fly hebben de eerste wintervlucht naar de Egyptische badplaats feestelijk ingehuldigd. Daarmee breiden ze hun samenwerking verder uit en krijgt de luchthaven er opnieuw een vaste winterbestemming bij.

Waar Hurghada tot nu toe enkel tussen april en oktober bereikbaar was vanuit Oostende, komt daar vanaf dit winterseizoen verandering in. TUI fly biedt voortaan elke maandag een rechtstreekse vlucht aan naar de populaire bestemming aan de Rode Zee, van november tot en met maart.

Tijdens het zomerseizoen blijft de bestaande zaterdagvlucht behouden. De toevoeging van Hurghada aan het winteraanbod betekent een capaciteitsverhoging van 22% in de koudere maanden, onder meer door extra vluchten naar Alicante en Málaga.

“Met temperaturen die het hele jaar boven de 20 graden blijven, is Hurghada de ideale bestemming voor wie ook in de winter wil genieten van zon, zee en ontspanning. We zijn bijzonder tevreden dat we nu ook Egypte kunnen aanbieden naast de populaire Spaanse bestemmingen.”

Nathan De Valck, CEO Ostend-Bruges Airport

Ook TUI fly ziet in Egypte een steeds belangrijker vakantieland.

De redactie
Tui

