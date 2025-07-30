Zangeres Camille (24) keert volgend jaar terug naar het Klein Strand
van Oostende, voor een volledig nieuwe editie van ‘Circus Camille’. De
show zou nóg grootser, indrukwekkender en spectaculairder worden.
Camille kon deze zomer met 30 shows op drie weken tijd een kleine 50.000 bezoekers lokken. De voorstelling vertelde het verhaal van een veeleisende circusdirecteur, gespeeld door Manu Van Acker, die met humor en interactie het publiek meenam in het circusleven. Camille had er vier maanden intensief voor getraind om luchtacrobatiek te leren, en die te combineren met zang, dans en theater in een bruisende circusvoorstelling. Die krijgt nu dus een vervolg.
Schepen van Toerisme is tevreden
Niko Geldhof, schepen van Toerisme: "De voorbije weken mochten we Circus Camille in Oostende verwelkomen. En hoe spectaculair was dat: het Klein Strand werd in ware Camille-stijl ondergedompeld en hier kwamen duizenden fans en families genieten van een adembenemende show. Camille strijkt hier in de zomer van 2026 terug neer en dat doet ons bijzonder veel plezier. En hopelijk mogen we haar in 2027 ook nog eens in het vernieuwde Kursaal ontvangen, want 'haar hart ligt in Oostende' nietwaar (knipoog). Een perfecte aanvulling in onze zomerkalender overigens, mooi aanvullend op het TAZ-programma en wat de Paulusfeesten ons straks presenteren."
Circus Camille vindt volgend jaar plaats van 29 juli t.e.m. 16 augustus 2026. De ticketverkoop start morgen al.