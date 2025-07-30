Niko Geldhof, schepen van Toerisme: "De voorbije weken mochten we Circus Camille in Oostende verwelkomen. En hoe spectaculair was dat: het Klein Strand werd in ware Camille-stijl ondergedompeld en hier kwamen duizenden fans en families genieten van een adembenemende show. Camille strijkt hier in de zomer van 2026 terug neer en dat doet ons bijzonder veel plezier. En hopelijk mogen we haar in 2027 ook nog eens in het vernieuwde Kursaal ontvangen, want 'haar hart ligt in Oostende' nietwaar (knipoog). Een perfecte aanvulling in onze zomerkalender overigens, mooi aanvullend op het TAZ-programma en wat de Paulusfeesten ons straks presenteren."

Circus Camille vindt volgend jaar plaats van 29 juli t.e.m. 16 augustus 2026. De ticketverkoop start morgen al.