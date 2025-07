Voor het eerst wordt het Klein Strand in Oostende volledig omgetoverd tot een circusdorp, een nieuw concept in Vlaanderen. Zangeres Wendy Van Wanten, die in Oostende is opgegroeid, noemt het een bijzondere gebeurtenis: "Het Klein Strand was mijn thuishaven in mijn jeugdjaren. Als hier iets gebeurt, moet ik erbij zijn."

Camille zelf vindt het 'huren' van het Klein Strand een grote eer: "Het is echt crazy, ik denk dat ik het gewoon nog niet besef allemaal."