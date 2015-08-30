De vangst tijdens het examen bleef beperkt door het geringe aantal garnalen in zee, maar dat stond een positieve beoordeling niet in de weg. Na afloop maakte de jury bekend dat beide kandidaten geslaagd waren.

Met het ontvangen van hun traditionele zuidwester mogen Ian en Renzo zich voortaan officieel garnaalvissers te paard noemen. Daarmee telt Oostduinkerke voortaan vijftien erkende paardenvissers.