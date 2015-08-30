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Koksijde

Oost­duin­ker­ke telt twee nieu­we gar­naal­vis­sers te paard na geslaagd examen

Garnaalvissers te paard

©Sofhie Legein - Gemeente Koksijde

Op het strand van Oostduinkerke hebben Ian Van der Stricht en Renzo Truwant met succes hun praktisch examen als garnaalvisser te paard afgelegd. De proef lokte heel wat nieuwsgierigen naar de waterlijn. 

Tijdens het examen moesten de kandidaten tonen dat ze alle aspecten van de traditionele vistechniek beheersen, van het optuigen van paard en netten tot het vissen in zee en het verwerken van de vangst. Aan het traject gaat een opleiding van twee jaar vooraf. 

Unesco-erfgoed

Oostduinkerke is wereldwijd de enige plaats waar garnaalvissers nog te paard actief zijn. De eeuwenoude traditie kreeg in 2013 een erkenning als immaterieel cultureel erfgoed van Unesco. Tot voor kort waren er dertien actieve paardenvissers. 

Garnaalvissers te paard2

Officieel erkend

De vangst tijdens het examen bleef beperkt door het geringe aantal garnalen in zee, maar dat stond een positieve beoordeling niet in de weg. Na afloop maakte de jury bekend dat beide kandidaten geslaagd waren. 

Met het ontvangen van hun traditionele zuidwester mogen Ian en Renzo zich voortaan officieel garnaalvissers te paard noemen. Daarmee telt Oostduinkerke voortaan vijftien erkende paardenvissers. 

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Jenna Lebrun
Garnaalvissers

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