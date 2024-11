"Vorig jaar was er ook paniek en zeiden ze dat er geen garnalen meer zouden zijn, maar er zullen altijd garnalen zijn. We zijn met vier kustvissers die nog zuiver op garnaal vissen en dat doen we met hart en ziel. Die heisa is helemaal niet nodig. Wat wel vaststaat is dat er nu minder garnalen zijn, maar dat is door het koude weer. Daardoor stijgen de prijzen, dat is met de tongen ook zo", verzekert Christel Dewaele van vissersschip O. 191 Romy.