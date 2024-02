Nog volgens Timmermans is het "zeer realistisch" dat er de komende maanden her en der lege rekken zullen opduiken in de supermarkten. De schaarste zou mogelijk nog tot juni aanhouden.

Bij de Belgische Rederscentrale bevestigt men de kleine aanvoer van grijze Noordzeegarnalen. In 2023 lag de aanvoer 75 procent (cijfer tot eind november) lager dan in 2022, wat wel een heel goed jaar was. Maar ook in vergelijking met 2021 lag de aanvoer in 2023 tot 30 procent lager. Volgens directeur Emiel Brouckaert is niet precies duidelijk waarom minder garnalen worden bovengehaald. Vissers wijzen alvast naar grote scholen jonge wijting, die leven op garnaal.

Ook bij supermarktketen Colruyt bevestigt men dat er "grote schaarste" is in de aanvoer van grijze garnalen op dit moment, met fors stijgende aankoopprijzen tot gevolg.