En over waarom de garnalen weg zijn, dat weet niemand precies. Philip Rathé, veilingmeester Nieuwpoort: “Ik denk dat het de natuur is. Wellicht komt het wel terug. Nu is dat een samenloop van omstandigheden.”

Anderen steken het op de klimaatwijziging, de windturbineparken of de vele zandwinningen en -opspuitingen. Sommige vissers wijzen naar de Nederlanders met hun pulsvissen. Feit is dat het ook voor mariene biologen een complexe zaak is.

En in de winkel blijven garnalen voorlopig onbetaalbaar: tussen 28 en 38 euro per kilo voor ongepelde.