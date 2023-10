In West-Vlaanderen is er hinder mogelijk in de hele provincie, vooral in de regio Westhoek, waarschuwt De Lijn. Ook belbussen rijden in die regio niet allemaal.

De buslijnen tussen Blankenberge en Brugge en de lijnen tussen Oostende en Brugge zijn licht verstoord. Ook de streeklijnen in regio Kortrijk en Roeselare en de stadslijnen van Roeselare ondervinden hinder. De kusttrams zijn wel normaal uitgereden.