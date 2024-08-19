Het is het eerste academiejaar onder de nieuwe rector, Severine Vermeire. Ze volgt Luc Sels op.

Het nieuwe jaar opent met een academische zitting in het stadhuis van Kortrijk. Vanmiddag volgt dan de traditionele 'stoet der togati', op de universiteitscampus in Kortrijk.



Of er ook in onze provincie pro-Palestijns protest zal zijn is nog onduidelijk. In Leuven versperden pro-Palestijnse betogers de weg voor de stoet der togati, dat zorgde even voor oponthoud.

