Ook uni­ver­si­teits­cam­pus­sen KU Leu­ven in Kort­rijk en Brug­ge ope­nen academiejaar

Kulak

Na de hogescholen is het vandaag de beurt aan de universiteitscampussen in onze provincie: KU Leuven Kulak en Brugge openen officieel het academiejaar.

Het is het eerste academiejaar onder de nieuwe rector, Severine Vermeire. Ze volgt Luc Sels op.

Het nieuwe jaar opent met een academische zitting in het stadhuis van Kortrijk. Vanmiddag volgt dan de  traditionele 'stoet der togati', op de universiteitscampus in Kortrijk.

Of er ook in onze provincie pro-Palestijns protest zal zijn is nog onduidelijk. In Leuven versperden pro-Palestijnse betogers de weg voor de stoet der togati, dat zorgde even voor oponthoud.

"Stap uit programma's met Israël"

"KU Leuven moet uit Horizon-programma's met Israël stappen. Sinds 2023 zijn er echter nog nieuwe projecten aangegaan, dat is niet te aanvaarden," zeiden de actievoerders.

Rector Severine Vermeire zegt de huidige lijn van de universiteit te willen aanhouden, "Er zijn nog een aantal lopende Europese projecten. Het is heel moeilijk om daaruit te stappen, zolang het associatieverdrag met Israël niet wordt opgeschort", zegt ze. "Ik heb geen weet van één enkele Europese universiteit die daarin geslaagd is."

De redactie
Kulak KU Leuven

