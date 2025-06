Professor Terryn is geen onbekende voor campus Kulak. Zo was ze zeven jaar lang campusdecaan voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen op Kulak en maakte ze de laatste vier jaar deel uit van het managementteam Kulak onder leiding van vicerector Piet Desmet. Daarnaast is ze al elf jaar lid van directiecomité en Kulakraad en zetelt ze intussen vier jaar in het Bestuurscomité. Ze nam de laatste jaren ook de rol van coördinator duurzaamheid voor de campus op zich, een thema dat haar - net zoals welzijn - nauw aan het hart ligt.

Ze is codirecteur van het KU Leuven-onderzoeksinstituut Consumer Competition Market (CCM) en promotor van Steunpunt Vlaanderen Circulair. Haar academische expertise situeert zich in de domeinen consumentenrecht, ondernemingsrecht en recht en duurzaamheid.