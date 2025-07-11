25°C
Han­nah-Maïthe uit Brug­ge schrijft zich als eer­ste in aan Kulak

In Kortrijk zijn vandaag de inschrijvingen gestart aan KU Leuven Kulak. Het academiejaar begint pas op 22 september, maar de eerste student heeft zich intussen al aangemeld.

De eer ging naar Hannah-Maïthe Tramaseur uit Brugge. Zij kiest voor de opleiding rechten en kreeg als eerste ingeschreven student een welkomstpakket. “De warme sfeer op de campus gaf meteen de doorslag”, vertelt ze. “Het is hier overzichtelijk en je voelt dat er tijd wordt gemaakt voor studenten. Bovendien wil ik mij al van jongs af aan inzetten voor een rechtvaardige wereld en opkomen voor de rechten van anderen. Deze opleiding past daar perfect bij.”

Rechten, geneeskunde & wetenschappen

Voor vicerector Evelyne Terryn, sinds begin augustus verantwoordelijk voor de campus, was het ook een bijzonder moment. “Op deze manier het academiejaar aftrappen blijft speciaal”, zegt ze. “We willen dat studenten zich hier vanaf de eerste dag welkom voelen en de nodige begeleiding vinden om te groeien.”

KU Leuven Kulak telt jaarlijks ongeveer 1.500 studenten. Vooral rechten, geneeskunde en wetenschappen zijn populaire richtingen. Inschrijven kan zowel online als via een afspraak op de campus.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Kulak Evelyne Terryn

