Voor vicerector Evelyne Terryn, sinds begin augustus verantwoordelijk voor de campus, was het ook een bijzonder moment. “Op deze manier het academiejaar aftrappen blijft speciaal”, zegt ze. “We willen dat studenten zich hier vanaf de eerste dag welkom voelen en de nodige begeleiding vinden om te groeien.”

KU Leuven Kulak telt jaarlijks ongeveer 1.500 studenten. Vooral rechten, geneeskunde en wetenschappen zijn populaire richtingen. Inschrijven kan zowel online als via een afspraak op de campus.