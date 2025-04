De Lijn werkt zoals steeds een alternatieve dienstverlening uit. Deze zal beschikbaar zijn vanaf zondag 27 april in de loop van de avond op de website van De Lijn. Reizigers plannen hun verplaatsing best via de routeplanner op de website of de app. Ritten die niet gereden worden, verschijnen niet in de routeplanner. Op de halte- en lijnpagina's staan de ritten die niet rijden aangeduid met 'rijdt niet'. Als een rit op de stakingsdag zelf de melding 'geen tracking info' krijgt, is de kans groot dat ze niet rijdt.