In oktober gebeurde de eerste aanplantingen met helmgras in stroken van 90 meter op 30 meter. De planten moeten nu groeien en zullen stelselmatig ook meer zand vasthouden. Wandelaars worden daarom aangemaand om de jonge plantjes niet te vertrappelen. Wanneer de duinen hoog genoeg zijn, zullen ze voor een betere bescherming tegen overstromingen zorgen. De aanplantingen kaderen in het proefproject 'Duin voor Dijk' en passen in de beschermingsmaatregelen tegen de stijgende zeespiegel.