Reinhardt Strubbe, Agentschap voor Natuur en Bos: “In het kader van het Life Dunias project, ge-cofinancierd door Europa, zijn we hier bezig met het verwijderen van woekerplanten uit de duinen. Vaak zijn dat planten die niet afkomstig zijn uit onze streken. De rimpelroos bijvoorbeeld uit Zuidoost-Azië, die is hier in onze duinen aanwezig en kan zicht tot 1 meter per jaar uitbreiden. Die verdrukt onze volledige inheemse natuur.”

Heel wat oorspronkelijke duinenplanten gaan teloor onder druk van exotische planten. De werken om de duinen terug robuuster en diverser te maken gaan niet onopgemerkt voorbij. Veel mensen denken ook dat ze hier de duinen onterecht afgraven. Daarom staan overal borden met de nodige uitleg. Eind april moet de eerste fase van het natuurherstel in de duinen aan de Oostkust zijn afgerond.