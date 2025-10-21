14°C
Ook drie dagen hin­der bij De Lijn door vak­bonds­ac­tie eind november

Staking de lijn

Reizigers moeten zich op 24, 25 en 26 november aan grote hinder verwachten bij De Lijn. Door een driedaagse vakbondsactie zullen in heel Vlaanderen minder bussen en trams rijden. De Lijn werkt een alternatieve dienstregeling uit, maar waarschuwt dat er onverwacht nog ritten kunnen wegvallen.

De vakbonden voeren eind november drie dagen actie. Ook het personeel van De Lijn neemt deel, waardoor de dienstverlening overal in Vlaanderen verstoord zal zijn. Het gaat om maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 november.

De Lijn voorziet, zoals bij eerdere acties, een alternatieve dienstregeling. Die wordt stap voor stap online gezet. De eerste updates verschijnen op zaterdagavond 22 november. Op zondagavond volgt de regeling voor dinsdag, en op maandagavond die voor woensdag.

De lijn 2024 08 28 133615 ponb

Traject vooraf goed bekijken

Volgens De Lijn is het belangrijk dat reizigers hun traject vooraf goed nakijken. “Ritten die niet gereden worden, verdwijnen uit de routeplanner. Extra uitvallers kunnen nog altijd, daarom raadpleeg je best ook op de dag zelf de app of website,” klinkt het bij de vervoersmaatschappij.

Niet-rijdende ritten worden op de halte- en lijnpagina’s aangeduid met ‘rijdt niet’. De Lijn biedt alvast haar excuses aan voor de hinder die de actie met zich meebrengt.

Meer info lees je hier: https://delijn.be/alternatievedienstverlening

Redactie
Staking De Lijn

