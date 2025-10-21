De vakbonden voeren eind november drie dagen actie. Ook het personeel van De Lijn neemt deel, waardoor de dienstverlening overal in Vlaanderen verstoord zal zijn. Het gaat om maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 november.

De Lijn voorziet, zoals bij eerdere acties, een alternatieve dienstregeling. Die wordt stap voor stap online gezet. De eerste updates verschijnen op zaterdagavond 22 november. Op zondagavond volgt de regeling voor dinsdag, en op maandagavond die voor woensdag.