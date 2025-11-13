11°C
Van 2001 gele­den: onder­wijs zal vol­gen­de week twee dagen na elkaar staken

School Klas Onderwijs

© Belga

De onderwijsbonden hebben aangekondigd dat ze volgende week aan twee van de drie nationale stakingsdagen zullen deelnemen. Het is van 2001 geleden dat leerkrachten twee dagen op rij het werk hebben neergelegd. De socialistische vakbond maakt zich sterk: "Ongeziene maatregelen vragen ongeziene acties."

De vakbonden hebben opgeroepen tot een driedaagse staking tegen het regeringsbeleid. Op maandag 24 november plannen ze een staking bij het spoor, op dinsdag 25 november bij alle openbare diensten en op woensdag 26 november in alle sectoren.

De onderwijsbonden hebben een stakingsaanzegging voor dinsdag ingediend, maar omdat het woensdag om een interprofessionele staking gaat, kunnen leerkrachten zich ook daarbij aansluiten. De socialistische onderwijsbond heeft ook voor woensdag een aparte stakingsaanzegging ingediend. De hinder zal vermoedelijk op woensdag dus het grootst zijn in het Gemeenschapsonderwijs.

Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs, benadrukt dat een tweedaagse staking nodig is. "Er is nog discussie over de pensioenmaatregelen. Daarom is het net nodig om nu op straat te komen, voor het te laat is", zegt ze.

"Er is nog discussie over de pensioenmaatregelen. Daarom is het net nodig om nu op straat te komen, voor het te laat is."

Nancy Libert, algemeen secretaris ACOD Onderwijs

Van 2001 geleden

Het is van 2001 geleden dat onderwijzers twee dagen na elkaar staken. De liberale Vlaamse minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten voerde begin jaren 2000 een reeks hervormingen door en kreeg toen te maken met een stakingsgolf. "Ongeziene maatregelen vragen opnieuw ongeziene acties", aldus Libert.

Bijna een kwarteeuw later beleeft het onderwijs opnieuw een stakingsgolf. Op 13 januari, bij de eerste grote actie, overschreed het aantal stakende leerkrachten de kaap van 34.000. Ook in maart legden ruim 22.600 Vlaamse leerkrachten het werk neer. Op de nationale actiedag van 14 oktober ging het om meer dan 9.800 Vlaamse leerkrachten.

Leegloop van het onderwijs vermijden

Koen Van Kerkhoven, de topman van de Christelijke Onderwijscentrale (COC), zegt dat bij hen de focus op dinsdag ligt. Hij sluit echter niet uit dat ook onder zijn leden leerkrachten deelnemen aan de actie van woensdag. Uit een recente enquête van de bond blijkt dat een op de vijf leerkrachten overweegt het onderwijs te verlaten door de federale pensioenplannen. 

"Zo'n leegloop zou een catastrofe zijn voor de onderwijskwaliteit, niet alleen voor de kwantiteit. Twee dagen les missen door een staking, weegt niet op tegen wat er op ons af dreigt te komen qua impact op de onderwijskwaliteit."

"Twee dagen les missen door een staking, weegt niet op tegen wat er op ons af dreigt te komen qua impact op de onderwijskwaliteit."

Koen Van Kerkhoven, Christelijke Onderwijscentrale

Volgens de vakbonden zou het onderwijspersoneel door de pensioenhervorming per maand gemiddeld 200 à 300 euro netto verliezen. Bij directies zou dat oplopen tot 1.000 euro.

