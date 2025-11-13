De onderwijsbonden hebben een stakingsaanzegging voor dinsdag ingediend, maar omdat het woensdag om een interprofessionele staking gaat, kunnen leerkrachten zich ook daarbij aansluiten. De socialistische onderwijsbond heeft ook voor woensdag een aparte stakingsaanzegging ingediend. De hinder zal vermoedelijk op woensdag dus het grootst zijn in het Gemeenschapsonderwijs.

Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs, benadrukt dat een tweedaagse staking nodig is. "Er is nog discussie over de pensioenmaatregelen. Daarom is het net nodig om nu op straat te komen, voor het te laat is", zegt ze.