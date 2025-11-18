De vakbonden wijzen vooral op de gevolgen van de verhoogde pensioenleeftijd. “Doordat we moeten werken tot 67 kunnen leerkrachten hun ziektedagen niet meer opsparen. Vroeger kon dat wel”, zegt Michel Vanhalme van ACV Onderwijs. “Vanaf 63 kan je nog één jaar ziek zijn. Daarna zijn je dagen op en kan je zelfs gedwongen met pensioen moeten. Dat is sociaal onverantwoord.” Hij benadrukt dat het beroep al zwaar genoeg is: “Leerkrachten verdienen niet veel. Velen werken op meerdere scholen en moeten zelf hun verplaatsingskosten betalen. Het pensioen is voor hen uitgesteld loon.”

In het secundair blijven de meeste lessen morgen gewoon doorgaan, vooral omdat de examens naderen. “Sommige leerkrachten staken symbolisch één uur om toch hun stem te laten horen”, zegt Vanhalme. “Maar de leerlingen laten ze niet in de steek.”