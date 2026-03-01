Reis verder zetten

De eisers vroegen zodoende bij wijze van voorlopige maatregel aan de ondernemingsrechtbank Gent de toestemming om met MS Ethera de haven van Zeebrugge te verlaten en hun reis (naar Sint-Petersburg) verder te zetten.

Beoordeling

De ondernemingsrechtbank Gent is van oordeel dat deze vordering niet als een voorlopige maatregel kan worden aanzien. Eens het schip de haven heeft verlaten, kiest het vervolgens via territoriale wateren de open zee en komt het nooit meer terug. Op die manier zou de ondernemingsrechtbank als kortgedingrechter, bij wijze van een voorlopige maatregel, de beslissing van de Belgische Staat teniet doen. Het gaat dan niet meer over een schorsing van een maatregel, maar over een nietigverklaring, wat een vordering te gronde is. En hiervoor is de ondernemingsrechtbank als kortgedingrechter niet bevoegd.