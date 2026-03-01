Eén maand na ente­ring door defen­sie: Rus­si­sche’ olie­tan­ker nog altijd aan de ket­ting in Zee­brug­se haven

De Russische olietanker Ethera ligt nog altijd aan de ketting in de haven van Zeebrugge. Eén maand geleden werd het schip door defensie geënterd en richting Zeebrugge begeleid omdat het schip onder valse vlag voer en deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. De borgsom van 10 miljoen euro is nog niet betaald.

De gerechtelijke inbeslagname mag dan wel voorbij zijn, de olietanker Ethera kan nog altijd niet weg uit de haven van Zeebrugge.  Defensie heeft het schip vorige maand geënterd.

Er zijn nog altijd heel wat technische mankementen. Bovendien is ook de borgsom van tien miljoen euro aan de Belgische overheid nog altijd niet betaald. "Wanneer bijvoorbeeld stukken voor herstelling van het schip uit Rusland zouden komen: we zitten nog altijd met sancties tegen Rusland," zegt Dirk De fauw, ondervoorzitter van de haven Port of Antwerp Bruges. "Mogen die stukken dan wel aan boord gebracht worden, mogen die ingevoerd worden?"

Eén maand geleden enterden Belgische militairen het schip dat onder valse vlag door Belgische wateren vaart. Wellicht om de Europese sancties tegen Rusland te omzeilen. 21 bemanningsleden zitten sindsdien vast op het schip in Zeebrugge.

Er zijn een aantal bemanningsleden die wel toestemming hebben gekregen om het land te verlaten. Dat zijn zij die om medische redenen vooral niet aan boord konden blijven. Maar die zijn ook onmiddellijk naar hun land van herkomst gebracht.

Intussen houden de havenautoriteiten en politie het schip 24 op 24 in de gaten. De kostprijs daarvan zal doorgerekend worden en komt bovenop de borgsom. De eigenaar van het schip heeft de Belgische staat gedagvaard om die borgsom niet te moeten betalen.

