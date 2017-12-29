6°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende Zeebrugge

Omzet Vlaam­se Vei­ling terug omhoog na dip­je in 2024

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De Vlaamse Visveiling sluit het jaar 2025 af met sterke resultaten. De omzet is gestegen en zowel in Zeebrugge als in Oostende is er meer vis aangevoerd. Tong blijft met voorsprong de belangrijkste vissoort. Het is na de dip in 2024 een opsteker voor de visserijsector.

De Oostendse en Zeebrugse veilingen haalden samen net geen 73 miljoen omzet, de gemiddelde visprijs is zes euro per kg. Opvallend is de verschuiving van de soorten die worden geveild, zoals de zeekat. "De zeekat is bij ons de grootste in kilo's, en wordt vooral in Spanje geconsumeerd, net als de pijlinktvis en de octopus", aldus Tom Premereur van de Vlaamse Visveiling. 

Vorig jaar kende de Vlaamse Visveiling een dipje, maar dit jaar is het dus weer beter. Ondanks de vele uitdagingen van het Europees Visserijbeleid is er opnieuw vertrouwen in de sector. Dat zien ze dan ook in de cijfers. "De omzet is zeven procent hoger dan die van vorig jaar, in kilo's zijn we algemeen met één procent vooruit gegaan.

Vanaf volgend jaar geldt de verplichte tracering. Dat betekent dat je ieder stukje vis kan volgen van boord tot bord. Dat betekent meer administratieve verplichtingen voor de visser. "Ze mogen controleren, maar ze mogen ook niet overdrijven. De mensen haken anders af en dan zitten we met een groter probleem. Zonder schippers kunnen onze schepen niet meer varen", zegt Karel Ackx van de rederscentrale.

De redactie
Vlaamse Visveiling

Meest gelezen

Zwijn1
Nieuws

Mensen vinden baby everzwijn in Ardennen en nemen het mee naar huis: “Geen goed idee”
Zoekactie kortemark 02
Nieuws

Vermiste man (37) samen met hond dood teruggevonden in Kortemark
Spoeddienst AZ Sint Ja
Nieuws
Update

"We hebben dit nog maar zelden gezien": spoeddienst in Brugge loopt overvol na spekgladde ochtend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Vlaamse visveiling 1

Vlaamse Visveiling ziet omzet en aanvoer opnieuw dalen in 2024
Vlaamse visveiling

Vlaamse Visveiling draaide zes procent minder omzet
2022-12-30 00:00:00 - Licht herstel Vlaamse Visveiling zet zich door

Licht herstel Vlaamse Visveiling zet zich door
2020-12-30 00:00:00 - Minder aanvoer in Vlaamse Visveiling in 2020

Minder aanvoer in Vlaamse Visveiling in 2020

John Crombez: "Ik ga de mogelijkheden niet beperken"

Behoorlijk jaar voor Vlaamse visveiling
Aanmelden