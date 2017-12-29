Vorig jaar kende de Vlaamse Visveiling een dipje, maar dit jaar is het dus weer beter. Ondanks de vele uitdagingen van het Europees Visserijbeleid is er opnieuw vertrouwen in de sector. Dat zien ze dan ook in de cijfers. "De omzet is zeven procent hoger dan die van vorig jaar, in kilo's zijn we algemeen met één procent vooruit gegaan.