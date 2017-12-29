Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De Vlaamse Visveiling sluit het jaar 2025 af met sterke resultaten. De omzet is gestegen en zowel in Zeebrugge als in Oostende is er meer vis aangevoerd. Tong blijft met voorsprong de belangrijkste vissoort. Het is na de dip in 2024 een opsteker voor de visserijsector.
De Oostendse en Zeebrugse veilingen haalden samen net geen 73 miljoen omzet, de gemiddelde visprijs is zes euro per kg. Opvallend is de verschuiving van de soorten die worden geveild, zoals de zeekat. "De zeekat is bij ons de grootste in kilo's, en wordt vooral in Spanje geconsumeerd, net als de pijlinktvis en de octopus", aldus Tom Premereur van de Vlaamse Visveiling.
Vorig jaar kende de Vlaamse Visveiling een dipje, maar dit jaar is het dus weer beter. Ondanks de vele uitdagingen van het Europees Visserijbeleid is er opnieuw vertrouwen in de sector. Dat zien ze dan ook in de cijfers. "De omzet is zeven procent hoger dan die van vorig jaar, in kilo's zijn we algemeen met één procent vooruit gegaan.
Vanaf volgend jaar geldt de verplichte tracering. Dat betekent dat je ieder stukje vis kan volgen van boord tot bord. Dat betekent meer administratieve verplichtingen voor de visser. "Ze mogen controleren, maar ze mogen ook niet overdrijven. De mensen haken anders af en dan zitten we met een groter probleem. Zonder schippers kunnen onze schepen niet meer varen", zegt Karel Ackx van de rederscentrale.