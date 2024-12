Volgend jaar verhogen de quota voor tong in de Noordzee, maar niet in de westelijke wateren. En net daar zit de meeste vis. De quote liggen de sector dan ook zwaar op de maag. Meer druk uitoefenen op Europa kan wat soelaas brengen. Daarvoor komt er een branchegroupage, met onder meer vissers, klanten, reders en de visveiling zelf. Zij moeten de belangen verdedigen.

“Wij blijven geloven in de Belgische visserij, en gaan verder met de geplande investeringen. Dit jaar hebben we onze nieuwe sorteerlijn in Oostende in gebruik genomen, en hebben we geïnvesteerd in een nieuw veilsysteem. Weliswaar met zijn kinderziektes, maar dat begint allemaal goed te lopen”, vertelt Geert De Groote, voorzitter van de Redercentrale.