Zavelput was al een geliefde bestemming voor vissers en vogelspotters, maar wordt nu ook een trekpleister voor wandelaars. De vijver is nu bereikbaar via een idyllisch wandelponton, en het pad is geschikt voor diverse doelgroepen. De omgevingswerken werden uitgevoerd door aannemer Arbowar uit Waregem, met een kostprijs van 508.514 euro. Fietsers zijn er niet toegelaten.

Het domein blijft groeien in waarde voor natuurbeleving. In 2024 werden op omliggende gronden 24.000 inheemse bomen geplant door verenigingen en vrijwilligers. Deze dragen bij aan een biodivers ecosysteem en zullen een rustgevend, luchtzuiverend effect hebben op de regio.

Binnenkort wordt in de buurt het ‘Goed te Beaulieu’-project gerealiseerd, een zorghoeve waar mensen met een beperking wonen en werken. De oogst uit de omliggende tuinprojecten zal verwerkt en verkocht worden in een ‘traag café’, een unieke plek waar zorg, recreatie en toerisme hand in hand gaan.